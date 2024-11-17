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Malatya'da kazaya müdahale eden polisler tırın altında kaldı: 1 polis yaşamını yitirdi

Malatya-Adıyaman karayolunda bir kazaya müdahale eden 2 trafik polisi, tırın altında kaldı. Polisleri kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. 1 polisin yaşamını yitirdiği öğrenilirken yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Yurt
  • 17.11.2024 20:00
  • Giriş: 17.11.2024 20:00
  • Güncelleme: 17.11.2024 21:48
Kaynak: iHA
Malatya'da kazaya müdahale eden polisler tırın altında kaldı: 1 polis yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF: İHA

Malatya-Adıyaman karayolunda bir kazaya müdahale eden 2 trafik polisi, tırın altında kaldı. Polisleri kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir tır devrildi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü tırın altında kaldı. Bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polisi aracın altından çıkarmak için çalışma başlattı.

1 POLİS YAŞAMINI YİTİRDİ

Çalışmalarda 1 polisin yaşamını yitirdiği öğrenilirken yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

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