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Malatya'da kazaya müdahale eden polisler tırın altında kaldı

Malatya-Adıyaman karayolunda bir kazaya müdahale eden 2 trafik polisi, tırın altında kaldı. Polisleri kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

Yurt
  • 17.11.2024 20:00
  • Giriş: 17.11.2024 20:00
  • Güncelleme: 17.11.2024 20:02
Kaynak: iHA
Malatya'da kazaya müdahale eden polisler tırın altında kaldı
FOTOĞRAF: İHA

Malatya-Adıyaman karayolunda bir kazaya müdahale eden 2 trafik polisi, tırın altında kaldı. Polisleri kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir tır devrildi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü tırın altında kaldı. Bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polisi aracın altından çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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