Malatya'da konteyner çarşıda çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki konteyner çarşıda yangın çıktı. Alevler kısa sürede onlarca konteyneri sararken, ara ara patlamalar yaşandı. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Malatya'da hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangın söndürüldü.

Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yanında hırdavatçı esnafı için yapılan prefabrik iş yerlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının hızla yayılması üzerine olay yerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 25 prefabrik iş yerinde maddi hasar oluştu.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.