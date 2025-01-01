Malatya'da kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'da itfaiye ekipleri, su kuyusuna düşen yavru köpeği yarım saatlik çalışma sonrası sağ çıkartmayı başardı.

Malatya'nın Orduzu Mahallesi Mezarlık Yolu Caddesi'nde bir yavru bir köpek, henüz belirlenemeyen bir sebeple kuyuya düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları yarım saatlik çalışmanın ardından köpeği kuyudan sağ salim çıkarmayı başardı. İtfaiye görevlisi kucağında köpekle kuyudan çıkarken, yavru köpeğin korkudan ağladığı görüldü.

Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar ekiplere duyarlılıkları ve hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.