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Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 17:35
  • Giriş: 29.07.2023 17:35
  • Güncelleme: 29.07.2023 17:36
Kaynak: AA
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Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Abit A. (49) idaresindeki minibüs, Hatem B'nin (27) kullandığı otomobille, Malatya-Kayseri kara yolu Günpınar yol ayrımı kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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