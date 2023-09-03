Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.A'nın kullandığı 06 FF 3692 plakalı otomobil, Y.C. yönetimindeki 44 AAU 677 plakalı minibüs ile Buhara Caddesi Çöşnük Kavşağı'nda çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılan sürücüler H.A. ile T.C. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.