Malatya'da minibüs, kamyon ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'da minibüs, otomobil ve kamyonu Battalgazi ilçesi Buhara Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Malatya'da minibüs, otomobil ve kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
H.V. idaresindeki minibüs, H.Ü. yönetimindeki otomobil, E.Y'nin kullandığı kamyon, Battalgazi ilçesi Buhara Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.