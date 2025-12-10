Malatya'da minibüs TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde TIR'a çarpan minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Nuri Taşkanat idaresindeki minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Çayırdüzü mevkisinde, aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüsteki 3 kişiden sürücü Mustafa Nuri Taşkanat ile Saadet Taşkanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Rukiye Sarımermer'in de ağır yaralandığını belirledi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Sarımermer de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.