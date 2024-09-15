Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da minibüsle cipin çarpıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.09.2024 12:03
  • Giriş: 15.09.2024 12:03
  • Güncelleme: 15.09.2024 12:03
Kaynak: AA
Malatya'da minibüsle cipin çarpıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüsle cipin çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.

H.K'nin kullandığı 44 EU 153 plakalı polis minibüsü, Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı'nda, F.Y. yönetimindeki 44 BY 788 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada sürücü F.Y, aynı araçtaki B.Y. ve A.Y. ile polislerden Y.B. yaralandı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol