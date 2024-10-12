Malatya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Muhammed Kara (61) yaşamını yitirdi, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.G. yönetimindeki otomobil ile A.A.'nın kullandığı motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletin arkasındaki Muhammed Kara yaşamını yitirdi, 2 sürücü yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Muhammed Kara'nın cenazesi de otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.