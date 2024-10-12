Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.10.2024 15:43
  • Giriş: 12.10.2024 15:43
  • Güncelleme: 12.10.2024 15:44
Kaynak: DHA
Malatya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Muhammed Kara (61) yaşamını yitirdi, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.G. yönetimindeki otomobil ile A.A.'nın kullandığı motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletin arkasındaki Muhammed Kara yaşamını yitirdi, 2 sürücü yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Muhammed Kara'nın cenazesi de otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol