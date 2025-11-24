Malatya'da okulda kalp krizi geçiren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Malatya'da sabah saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'ndeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi Sude Demirci (12), okulda geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Demirci'nin kalp hastası olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
Malatya'da 7'nci sınıf öğrencisi Sude Demirci (12), okulda geçirdiği kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'ndeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda meydana geldi. Kalp hastası olduğu belirtilen Sude Demirci, çalan teneffüs zilini ardından fenalaştı.
Durumu fark eden Demirci'nin sınıf arkadaşları, durumu idarecilere bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Okula gelen sağlık ekipleri, Sude Demirci'yi bilinci açık halde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Acil Serviste müdahale edilen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude Demirci, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.