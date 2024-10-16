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Malatya'da okullar yarın da tatil edildi

Malatya Valiliği, 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün verilen aranın yarın da devam edeceğini duyurdu.

Güncel
  • 16.10.2024 21:45
  • Giriş: 16.10.2024 21:45
  • Güncelleme: 16.10.2024 21:51
Kaynak: DHA
Malatya'da okullar yarın da tatil edildi

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan bugün saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi.

Konu ile ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17.10.2024 (Perşembe) tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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