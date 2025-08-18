Malatya'da orman yangını sürüyor; Muğla'daki yangın söndürüldü

Malatya'da öğle saatlerinde başlayan orman yangını sürüyor.

Doğanyol ilçesindeYalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AHIRLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, yangının yerleşim yerlerine ulaşması ihtimaline karşı bazı ahırlardaki hayvanlar bölgeden tahliye edildi.

MUĞLA'DAKİ SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü, Güneydağ Orman İşletme Şefliğine bağlı Akmaz Doğa Mesire Yeri yanındaki ormanlık alanın, Karaot Plajı'na yakın kesiminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının çıkmasının ardından, OGM ve jandarma ekipleri 5 dakika içinde bölgeye geldi.

Ekiplerin olay yerine ulaşması sonrasında 10 dakika içinde OGM'ye bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 32 personel yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Müdahaleyle orman yangını büyümeden söndürüldü.