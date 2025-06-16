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Malatya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı

Mahalledeki bazı evleri de etkileyen yangına müdahale sürüyor

Ajans Haberleri
  • 16.06.2025 17:17
  • Giriş: 16.06.2025 17:17
  • Güncelleme: 16.06.2025 17:17
Kaynak: AA
Malatya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Üçdeğirmen Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan ve mahalledeki evlere de sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kale Kaymakamı Onur İnce de bölgede incelemelerde bulundu.

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