Malatya'da otobüse çarptıktan sonra duvara vuran TIR yandı

Malatya'nın Darende ilçesinde otobüse çarptıktan sonra duvara vuran TIR yandı.

Freni arızalandığı belirtilen TIR, aynı yönde seyreden otobüse yandan çarptıktan sonra refüje çıktı. İstinat duvarına çarpan TIR'da yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan tırı yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Yaralı sürücü ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs görevlisi, TIR'ın korna sesini duyduklarını ve şoförün yolcuları uyardığını ifade etti.

Görevli, ''Otobüse vurmamak için refüje çıkan TIR'ın kasası camları kırdı. Daha sonra hepimiz büyük korku yaşadık, ama kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.