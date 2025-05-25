Malatya'da otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakla yaraladı

Malatya'da bir halk otobüsünde yolculuk yapan üç kadın arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kadın yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Sancaktar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki halk otobüsünde yolcu olarak bulunan üç kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar otobüsten inerek durakta kavga etmeye devam etti. Kavgada 2 kadın karşılıklı birbirlerini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kadın, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bir adet bıçak bulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.