Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Recep BAĞDAT/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Murat Türker (29) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Türker’in kontrolünü yitirdiği 23 ABG 361 plakalı otomobil devrildi. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Murta Türker'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan araçtaki E.İ., O.Y., T.Ş. ve A.A. ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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