Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hasan Dertli’nin kullandığı otomobil ile Y.E. idaresindeki kamyonet, Malatya-Kayseri kara yolunun Kepez mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, Hasan Dertli ile Hacer Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Y.E. ile Y.K, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.