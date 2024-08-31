Malatya'da otomobil menfeze çarptı: Aynı aileden 3 kişi öldü
Malatya'nın Derende ilçesinde seyir halinde olan otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu araçta bulunan aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, D-300 kara yolu Aşağıulupınar mevkisinde yol kenarındaki beton menfeze çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Cevdet, Raif ve Şahin Akkan hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İsmet Akkan ambulansla Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.