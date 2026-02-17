Malatya'da otomobil takla attı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı
Malatya'da takla atan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor.
Kaynak: AA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde takla atan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki otomobil, Erkenek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsüyle araçtaki M.Ç, Ç.Ç, Y.Ç. ve B.Ç, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.