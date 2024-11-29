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Malatya'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışanlara otomobilin çarpması sonucu 2 kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Güncel
  • 29.11.2024 23:10
  • Giriş: 29.11.2024 23:10
  • Güncelleme: 29.11.2024 23:13
Kaynak: AA
Malatya'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
AA

Malatya'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı.

B.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Malatya-Doğanşehir kara yolu Oluklu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Ekici, Rukiye Ekici ile Mehmet Ekici'ye çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, görümce olan Sultan ve Rukiye Ekici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Ekici ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan sürücü, jandarma ekiplerinde yakalandı.

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