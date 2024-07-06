Malatya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Malatya'da, otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Mustafa Tokyay (84), ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Darende ilçesi Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. Vesihi Ç.'nin kullandığı 38 AHA 253 plakalı otomobil, Mustafa Tokyay idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa Tokyay, ilk müdahalesinin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokyay, buradaki müdahalesinden sonra da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Tokyay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Oomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.