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Malatya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Ajans Haberleri
  • 11.11.2023 17:10
  • Giriş: 11.11.2023 17:10
  • Güncelleme: 11.11.2023 17:10
Kaynak: AA
Malatya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Malatya'da otomobilin "Yunuslar" olarak bilinen motorize polis ekibine çarpması sonucu 2 polis yaralandı.

F.Ö. yönetimindeki 06 EU 6594 plakalı otomobil, Çavuşoğlu Mahallesi Çıraklık Eğitim Merkezi Kavşağı'nda motorize ekip olan polis memuru V.G. idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada motosikletteki V.G. ile polis memuru F.Ş. hafif yaralandı.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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