Malatya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişi hastanade hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Murat Menteş (46) yönetimindeki 44 EM 449 plakalı otomobil, Hacıyusuflar Mahallesi mevkisinde Ö.F.E. (29) idaresindeki 23 FT 426 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Emin (70) ve Saadet Menteş (67), ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.