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Malatya'da otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.12.2024 11:02
  • Giriş: 31.12.2024 11:02
  • Güncelleme: 31.12.2024 11:03
Kaynak: DHA
Malatya'da otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi.

Mehmet Akif G. yönetimindeki 34 HFJ 749 plakalı otomobil ile B.Ç.'nin kullandığı 44 AEL 895 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden B.Ç. ile yanındaki B.D. ve Kaan Dalkıran yaralandı.

İhbarla gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Kaan Dalkıran (24) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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