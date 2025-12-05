Malatya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Recep BAĞDAT/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 59 KP 263 plakalı otomobil ile M.B.A. yönetimindeki 44 ADD 261 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde devrildi. Sürücüler ile 44 ADD 261 plakalı otomobilde yolculuk eden B.S. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

