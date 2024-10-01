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Malatya'da Özlem Van firmasına ait yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da seyir halinde olan Özlem Van firmasına ait yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı Kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Güncel
  • 01.10.2024 16:55
  • Giriş: 01.10.2024 16:55
  • Güncelleme: 01.10.2024 16:56
Kaynak: AA
Malatya'da Özlem Van firmasına ait yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Fotoğraf: AA

Malatya'da yolcu otobüsüyle traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

C.Ö. yönetimindeki Özlem Van firmasına ait yolcu otobüsü ile İhsan İriağaç (71) idaresindeki traktör, Malatya-Kayseri kara yolunun cezaevi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İhsan İriağaç ve M.B.B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü İriağaç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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