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Malatya'da pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 12:23
  • Giriş: 21.09.2024 12:23
  • Güncelleme: 21.09.2024 12:23
Kaynak: DHA
Malatya'da pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Malatya'da devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü F.A., ile yanındaki O.A. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Özal Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.'nın kontrolünü yitirdiği kamyon devrildi.

Kazada sürücü F.A. ve kamyonda bulunan O.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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