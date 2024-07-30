Malatya'da polis, akrabalarına ateş açtı: 3 ölü 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde polis Murat B., alacak meselesi nedeniyle tartıştığı akrabalarına ateş açtı. Polisin annesi Gülhan B. dahil 3 kişi hayatını kaybetti. 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Malatya'da polis Murat B., akrabalarıyla alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından silahını ateşleyen Murat B., annesi Gülhan B. ve 2 akrabasını öldürdü. Yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Olay, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı.

Babasının işlettiği markete giden polis memuru Murat B. ile burada annesi ve akrabaları arasında aile içi anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından polis Murat B., yanındaki beylik tabancası ile akrabalarına ateş açtı.

Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile saldırgan polisin annesi Gülhan B. hayatını kaybetti.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç'nin tedavisi sürüyor.

POLİS TESLİM OLDU

Olayın ardından polis Murat B. meslektaşlarına teslim oldu. Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu.