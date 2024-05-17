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Malatya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.05.2024 15:12
  • Giriş: 17.05.2024 15:12
  • Güncelleme: 17.05.2024 15:12
Kaynak: AA
Malatya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Malatya’nın Kale ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ü. idaresindeki otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunda Kale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle refüje çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki R.B, H.D, A.M.F. ve Y.F, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

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