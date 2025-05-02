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Malatya'da sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 02.05.2025 15:29
  • Giriş: 02.05.2025 15:29
  • Güncelleme: 02.05.2025 15:29
Kaynak: DHA
Malatya'da sağanak etkili oldu

MALATYA'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde sağanak etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşım da yavaşladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan kanalizasyon mazgallarının açılması için çalışma başlattı. Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi beklenirken, yerel yöneticiler tarafından vatandaşların ani sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi. (DHA)

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

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