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Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 02.05.2025 14:36
  • Giriş: 02.05.2025 14:36
  • Güncelleme: 02.05.2025 14:37
Kaynak: AA
Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu

Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde kent merkezinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

Malatya-Elazığ kara yolunun Çöşnük Kavşağı ile Çamurlu TOKİ yol ayrımında oluşan​​​​​​​ su birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi.

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi ve Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki konteynerlerde faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini su basmaması için mazgalları temizlemeye çalıştı.

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