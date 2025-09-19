Malatya'da şap nedeniyle kapatılan hayvan pazarı açıldı
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarının açıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA
Malatya'da, şap hastalığı sebebiyle kapatılan canlı hayvan pazarı açıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılımını engellemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla 1 Temmuz'da kapatıldığı belirtildi.
Müdürlük, canlı hayvan pazarının bugün açıldığı belirtildi.
Bazı yetiştiriciler, küçükbaş hayvanlarını Yeşiltepe Mahallesi'ndeki pazara getirdi.