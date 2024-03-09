Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

G.T. idaresindeki 33 EJL 02 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Tavşantepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan F.T, D.D. ve Cevriye D. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cevriye D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.