Malatya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Kale ilçesinde çıkan yangında 15 dekar sazlık alan ile 5 dekar kayısı bahçesi zarar gördü.

Bağlıca Mahallesi Karakaya Baraj Gölü kenarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki bahçelere sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 15 dekar sazlık alan ve 5 dekar kayısı bahçesi zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Kaymakam Ceyhun Denli, sonrasında yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.