Malatya'da sıcak havadan bunalanlar mesire alanlarında serinledi

MALATYA (AA) - Malatya'da 35 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarından bunalanlar, mesire alanlarında serinledi.

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Malatya'da vatandaşlar, hafta sonunu mesire ve piknik alanlarında geçirmeyi tercih etti.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı’nda yoğunluk oluşturanlar, kameriyelerde ve ağaç gölgelerinde piknik yaptı.

Bazı vatandaşlar gölet etrafında yürüyüş yaparken bazıları ise ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih etti.