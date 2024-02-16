Malatya'da silah imalatı ve ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da silah imalatı ile satışı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

M.T, F.T. ve G.B'nin ikametlerindeki aramada, 1 tabanca, 1 tüfek, 13 tabanca fişeği, silah namlusu açmak için kullanılan matkap ve motor, silah parçaları ile 112 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, F.T. ve G.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.