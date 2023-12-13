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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu; 13 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 13.12.2023 12:15
  • Giriş: 13.12.2023 12:15
  • Güncelleme: 13.12.2023 12:15
Kaynak: DHA
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu; 13 gözaltı

MALATYA'da suç örgütlerine silah temin eden kaçakçılara yönelik düzenlenen Kafes-18 operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kafes-18 operasyonu kapsamında silah ticareti yapan ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik 13 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 8 tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi. 13 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. 

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