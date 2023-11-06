Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Malatya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan Malatya'ya kaçak silah getiren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, kent merkezinde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu.

6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada aracın gizli bölmelerine gizlenmiş 13 tabanca ile 7 bin 448 uyuşturucu hap ele geçirildi. Silah ile uyuşturuculara el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.