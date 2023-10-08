Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuna yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 52 tabanca fişeği ve 1 tüfek ele geçirildi.