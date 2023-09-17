Malatya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Böğürtlen Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.Ö (41), İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, V.U. (37), M.U. (44), M.U. (76) ve H.U. (17) ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.