Malatya'da sis etkili oldu
Kaynak: AA
Malatya'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.
Sabah erken saatlerde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebilirken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
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