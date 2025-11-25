Giriş / Abone Ol
Malatya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen işçi yaşamını yitirdi

Malatya Battalgazi’de inşaat şantiyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı 4 işçiyi zehirledi. İranlı Ayman C. yaşamını yitirdi, 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 25.11.2025 10:40
  • Giriş: 25.11.2025 10:40
  • Güncelleme: 25.11.2025 10:42
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çalıştıkları inşaat şantiyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen işçilerden 1'i hayatını kaybetti, 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah erken saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

Çalıştıkları inşaat şantiyesinde konaklayan 4 işçi, ısınmak için yaktıkları kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Diğer işçilerin durumu fark etmesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, ilk kontrollerinde işçilerden İranlı Ayman C. 'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Zehirlenen 3 işçi de Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

3 işçiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ayman C.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

