Malatya'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçenin Kapıdere Mahallesi'nde Erkan D. yönetimindeki 06 CRH 902 plakalı tır ile Dursun G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Dursun G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Erkan D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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