Malatya'da trafikte silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında çıkan, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye Önü Sokak üzerinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsü trafikten kaynaklı tartıştı. Tartışma kısa sürede sürücülerin otomobilden inip bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada S.Ç. ve C.Ç. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı 2 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş kovan ve 1 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.