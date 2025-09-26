Malatya'da 'üfürükçü' operasyonu: Kendilerini 'büyücü' diye tanıtan 7 kişi gözaltına alındı

Malatya'da büyü, muska ve medyumluk gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda, "muska yapma, büyü bozma, medyumluk ve sözde şifa için kurban kesme" gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandırdığı tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin banka hesap hareketlerinde toplam 34 milyon 168 bin TL para girişi olduğu belirlendi. Paranın haksız kazançla elde edildiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Gerçekleştirilen eşzamanlı baskınlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, büyü yapımında kullanılan, üzerinde Arapça ve eski yazılar bulunan ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez parçaları, atlet, at nalı ve sabun gibi materyallerin yanı sıra 100 bin dolar nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.