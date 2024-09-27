Malatya'da usulsüz yıkım yapan firmanın 5 sorumlusu tutuklandı

Malatya'da sözleşme olmadan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı durumda olan binaların yıkımını yapıp molozlarını geri dönüşüm firmasına sattığı belirlenen firmanın 6 sorumlusundan 5'i tutuklandı.

6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'nın hasar alan ilçelerinden Doğanşehir'de bir firmanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı durumda olan binaların yıkım, enkaz kaldırma ve taşıma işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada; ihale ve sözleşme yapılmadan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı durumunda bulunan 61 binanın yıkımını yapıp, molozlarını geri dönüşüm firmasına sattığı belirlenen firmaya operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya merkezli Ankara ve Elazığ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13,5 milyon TL maddi menfaat sağlanarak kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen firmanın sorumlularından 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.