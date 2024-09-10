Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 20 gözaltı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Şafak Operasyonu' düzenlendi. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 aylık fiziki takip ve istihbaratın tamamlanması ile bugün harekete geçen ekipler belirledikleri adreslere operasyon yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 627 hap, 209 gram metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 adet fişek, 4 kök Hint keneviri ve 140 bin 160 TL para ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.