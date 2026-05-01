Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Dün düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 1 kilo 688 gram sentetik uyuşturucu ve binlerce uyuşturucu hapın yakalandığı baskın sonrası hakim karşısına çıkan zanlılardan 8'i tutuklandı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 688 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 79 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirilmiş, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.