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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 13:03
  • Giriş: 20.08.2024 13:03
  • Güncelleme: 20.08.2024 13:04
Kaynak: DHA
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

3 şüphelinin üzerinde, 3 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda 3 bin 23 sentetik hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.A, F.Y ve T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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